مجلس الأمن القومي الأمريكي: التوسع الإسرائيلي بلبنان قد يكون خطيرا

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن ما اسماه بعمليات إسرائيل المحدودة في لبنان تندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس، على حد زعمه.

وأضاف المجلس الأمريكي أن التوسع في مهمة إسرائيل بلبنان قد يكون خطيرا، وسيبحث ذلك مع الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ شن هجوما بريا في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن هذا التوغل البري الذي يجري بإسناد جوي ومدفعي يستهدف "أهدافا وبنى تحتية تابعة لحزب الله"، مشيرا إلى أنّ "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود".

كما زعم مسئولون إسرائيليون أن العملية البرية في لبنان "مركزة ومحدودة ولا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان"، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن الإدارة الأمريكية فهمت طبيعة العملية في لبنان ولم تقيدنا بالوقت.

وأضاف السفير أن الإدارة الأمريكية تدرك أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هناك وضع جديد في لبنان.