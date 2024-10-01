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قالت الشرطة التايلاندية، الثلاثاء، إن 23 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما اندلع حريق في حافلة مدرسية تقل أكثر من 40 طالباً ومعلماً في رحلة ميدانية على أطراف العاصمة بانكوك.

وقال مفوض الطب الشرعي ترايرونج فيوبان للصحفيين، إنه تم التعرف على 23 جثة، مشيرًا إلى أن «التحقيق جار لمعرفة الأسباب».

وذكر وزير النقل سوريا شونجرونجروينجكيت، أن 16 طالباً و3 معلمين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل إعلام محلية دخاناً رمادياً كثيفاً يتصاعد من الحافلة التي كانت أجزاء منها لا تزال مشتعلة.

وجرى إخماد الحريق في وقت لاحق. وشاهد مصور من «رويترز» عربات إطفاء وسيارات للشرطة وفرق الإنقاذ عند الحافلة المحترقة مع مجموعة من رجال الإطفاء عند بابها.