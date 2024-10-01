تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 5ر2% خلال أغسطس

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في اليابان خلال أغسطس الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 5ر2%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6ر2% مقابل 7ر2% خلال يوليو.

وبلغت النسبة بين الوظائف والباحثين عن وظيفة 23ر1 أي أنه توجد 23ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل في اليابان في حين كان المحللون يتوقعون 24ر1 وظيفة، وهو نفس النسبة المسجلة في تموز/يوليو.

وارتفعت نسبة المساهمة في القوة العاملة في اليابان خلال أغسطس إلى 6ر63% مقابل 5ر63% في الشهر السابق.