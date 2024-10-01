أمريكا وإسرائيل تتفقان على ضرورة تفكيك قدرات حزب الله الهجومية على طول الحدود مع لبنان

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اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على "ضرورة تفكيك بنية الهجوم التحتية" على طول الحدود مع لبنان، وفقا لما أفاد به البنتاجون.

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لمراجعة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية، حسبما جاء في بيان وزارته.

واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على "ضرورة تفكيك بنية الهجوم التحتية على الحدود" لضمان عدم تمكن جماعة حزب الله اللبنانية من تنفيذ "هجمات على غرار 7 أكتوبر على المجتمعات الشمالية في إسرائيل"، بحسب البيان.

وأكد البيان أن الوزير أعاد التأكيد على أن "الاحتياج لحل دبلوماسي ضروري لضمان عودة المدنيين إلى منازلهم بأمان على كلا جانبي الحدود".

كما ناقش الطرفان "أهمية التحول في النهاية من العمليات العسكرية إلى مسار دبلوماسي لتوفير الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن"، حسبما أضاف البيان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنه بدأ "غارات برية مستهدفة بناء على معلومات دقيقة"، ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان.

وقبل الإعلان الإسرائيلي، قالت واشنطن مساء الاثنين إن إسرائيل أُبلغتها بالعمليات "المحدودة" المخطط لها على الحدود اللبنانية.

وأضاف البنتاجون أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفرادها وشركائها وحلفائها في مواجهة التهديدات من إيران.

وجاء في البيان: "ناقش الوزير والوزير جالانت العواقب الخطيرة لإيران في حال اختارت إيران شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل"، حسبما أضاف البيان.