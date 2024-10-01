الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على حصة أقلية بنسبة 25% في فيرجن أستراليا

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تعتزم الخطوط الجوية القطرية الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 25% في شركة فيرجن أستراليا من شركة باين كابيتال، وفقا لما أعلنته شركتا الطيران اليوم الثلاثاء.

وستعزز هذه الخطوة المنافسة في أستراليا، حسبما ذكرت الشركتان في بيان مشترك.

وبخضوعها لموافقات تنظيمية، ستطلق فيرجن رحلات من بريسبان وملبورن وبيرث وسيدني إلى الدوحة، وستتصل بشبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية.

وقالت الشركتان: "ستفتح هذه الرحلات الإضافية أكثر من 100 مسار جديد للربط عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمسافرين الأستراليين."

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة فيرجن أستراليا، جاين هردليكا، إن الصفقة ستوفر المزيد من الخيارات وقيمة أفضل للأستراليين.

وأضافت: "هذه الشراكة تضيف القطعة المفقودة لاستراتيجية فيرجن أستراليا على المدى الطويل، وهي تصويت ضخم بالثقة في قطاع الطيران الأسترالي."

وأوضحت هردليكا أن خدمات الطيران طويلة المدى المقترحة بين أستراليا والدوحة ستجلب ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أسترالي (08ر2 مليار دولار أمريكي) للبلاد.

وأشارت إلى أن "كلا الشركتين متحمستان للعمل معا بشكل أوثق، وهو ما سيحقق فوائد كبيرة للمسافرين الأستراليين والاقتصاد."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير، إن الشركتين ملتزمتان بتقديم أفضل خدمة وقيمة ممكنة للمسافرين الأستراليين.

وأضاف: "نعتقد أيضا أن المنافسة في مجال الطيران أمر إيجابي، حيث تساعد على رفع المستوى، مما يعود بالفائدة في نهاية المطاف على العملاء. هذه الاتفاقية ستدعم أيضا الوظائف والشركات والاقتصاد الأسترالي بشكل عام."