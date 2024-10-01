اختتم برشلونة السنة المالية 2023-24 بخسائر صافية، بلغ قدرها 91 مليون يورو، حسبما أفادت إدارة النادي الكتالوني، اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي.

وأعلن برشلونة أيضا، أن النتيجة العادية للسنة المالية الماضية حققت أرباحا بقيمة 12 مليونا، رغم خسارته أكثر من 100 مليون، بسبب نقل فريق كرة القدم الأول إلى ملعب (لويس كومبانيس الأوليمبي).

ومع ذلك، كان على النادي أن يتحمل 141 مليونا كنفقات استثنائية، قبل احتساب الضرائب خلال العام 2023-24.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم استقبال التزامات مالية، كانت مستحقة على بعض مستثمري شركة (Bridgeburg Invest SL)، التي استحوذت على 49% من منصة (Barça Vision) في عام 2022.

من ناحية أخرى، أعلن النادي أيضا عن "رقم قياسي تاريخي للدخل من عقود الرعاية" (أكثر من 210 ملايين دولار).

كما أشارت الإدارة إلى جمع "أكثر من 80 مليون يورو"، من بيع كل من اللاعبين: ديمبيلي وكيسي ونيكو جونزاليس وعبدي وشادي رياض ومارك جويو.

ووصف النادي عمليات البيع المذكورة بأنها حققت "مكاسب قياسية".

وسلطت الإدارة الضوء أيضا على خفض فاتورة الأجور، بمقدار 170 مليون يورو، حيث انتقلت من 670 مليونا إلى ما يزيد قليلا عن 500.

وفيما يتعلق بتوقعات الموازنة لموسم 2024-25، يترقب النادي أن تصل أرباح الرعاية إلى 250 مليونا، وأن تبلغ الأرباح العادية 5 ملايين.