حزب الله يستهدف مقر الموساد بتل أبيب بصواريخ فادي 4

قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق صواريخ "فادي 4" على قاعدة جليلوت ومقر الموساد بضواحي تل أبيب.

وأضاف مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله لشبكة "الجزيرة" إن استهداف قاعدة جليلوت ومقر الموساد بضواحي تل أبيب ليس سوى البداية.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على تجمع الأشخاص في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات شمال الضفة الغربية ومناطق أخرى، خشية استهدافها بصواريخ أبرزها يطلقها حزب الله من لبنان.

وكانت الجبهة الداخلية فرضت قيودا على التجمعات في مدن وبلدات شمال إسرائيل قبل أيام، لكنها وسّعتها لتشمل مناطق الوسط إضافة إلى القدس ومستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الجبهة الداخلية في بيانها اليوم: "وفقًا لتقييم الوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية، تقرر تغيير المبادئ التوجيهية للجمهور".

وبحسب البيان، اقتضت التغييرات "الحد من النشاط والتجمعات في: الكرمل، وادي عارة، منشيه، السامرة (شمال الضفة الغربية)، شارون، دان (منطقة تل أبيب)، يركون، شفلح، القدس".

وأشارت إلى أنه "بموجب هذه التعليمات يمكن إجراء الأنشطة التعليمية في مكان يمكن من خلاله الوصول إلى مساحة محمية (كالملاجئ)".