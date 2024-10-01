كوريا الجنوبية تبحث خطط إجلاء مواطنيها من لبنان

ناقشت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، خططا لإجلاء طارئ محتمل للمواطنين الكوريين الجنوبيين في لبنان في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وكان الاجتماع الذي ترأسته وزارة الخارجية هو الأحدث من نوعه لمراجعة خطط الطوارئ بالنسبة للمواطنين الكوريين الجنوبيين في لبنان والمناطق المجاورة، في أعقاب سلسلة من الضربات التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص، بما في ذلك زعيم حزب الله حسن نصر الله، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقد أدت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا إلى تعليق شركات الطيران الدولية لرحلاتها.

ودعت نائبة وزير الخارجية الثانية، كانج إن-سون، إلى بذل أقصى الجهود لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط من خلال التنسيق الوثيق بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية والوزارات المعنية.

كما جددت كانج دعوتها للمواطنين الكوريين الجنوبيين في لبنان وإسرائيل لمغادرة البلدين في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لوزارة الخارجية، يوجد نحو 140 كوريا جنوبيا في لبنان ونحو 480 في إسرائيل.

وحضر الاجتماع أيضا مسؤولون من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.