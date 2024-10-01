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أثارت أنباء الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على العاصمة اللبنانية بيروت لاغتيال 3 قيادات فلسطينيين، الحديث عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صاحبة النفوذ العسكري بالأراضي اللبنانية والسورية، والتي كانت لها تاريخ من العمليات النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتسرد جريدة "الشروق" نبذة عن مسيرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، والتي اغتالت قوات الاحتلال 3 قادة لها في العاصمة اللبنانية بضربات جوية وسط لبنان.

- الجبهة الشعبية والقيادة العامة

تختلف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" والموجودة بلبنان، عن تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمتمركز بقطاع غزة، إذ انفصل تنظيم القيادة العامة مشكلا جبهة مستقلة منذ عام 1978.

وأسس الفصيل، ضابط الجيش السوري السابق أحمد جبريل، والذي استمر بقيادة الفصيل حتى وفاته عام 2021 في سوريا.

- العمليات النوعية

اشتهر فصيل القيادة العامة بعملياته النوعية ضد الاحتلال، وكان أشهر عملياته النوعية ليلة الطائرات الشراعية بهجوم شراعي أسفر عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين.

كما نفذ الفصيل، عملية الخالصة الفدائية الشهيرة بالجليل الأعلى المحتل، والتي تخللها احتجاز رهائن؛ لتسفر عن مقتل 15 إسرائيليا وإصابة نحو 18 آخرين.

وأجرت القيادة العامة، صفقات تبادل أسرى ناجحة حررت مئات الأسرى الفلسطينيين، ومن أشهر صفقاته عملية النورس وعملية الجليل.

- حليف مثلث حزب الله سوريا وإيران

تمكن فصيل القيادة العامة، من التمسك بمواقعه في المخيمات الفلسطينية بلبنان، خلال وقت تراجع فيه نفوذ الفصائل الفلسطينية عقب خروج قيادة جبهة التحرير مع انتهاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982.

وحافظ الفصيل، على مكانه نتيجة تحالفه المسبق مع الدولة السورية، ثم لتحالفه مع حركة حزب الله خلال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان في التسعينيات.

- تواجد عسكري واضح بلبنان

يعتبر فصيل الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، هو الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي يتملك قواعد عسكرية معروفة خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويتوزع انتشار مقاتلي الفصيل بين معسكر القوصية شمال لبنان، والسلطان يعقوب في سهل البقاع، ومعسكر ثالث بجنوب لبنان.

ويملك الفصيل، معسكرا إضافيا بالأراضي السورية بموقع استراتيجي قرب الحدود السورية – الأردنية، وكان للفصيل مشاركة عسكرية بالحرب الأهلية السورية؛ دعما للجيش الحكومي في معاركه.