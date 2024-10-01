المنيا: مبادرة بداية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتدعم التنمية المستدامة

صرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بأن عروس الصعيد تمتلك مقومات هائلة تجعلها وجهة استثمارية متميزة، ومن خلال مبادرة "بداية" نسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائة بهيئة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وأضاف لدينا بالمحافظة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز من التنمية الاقتصادية، وتوفر المبادرة منصة متكاملة لدعم الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل السياحة، الصناعة، الزراعة، والإسكان، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.