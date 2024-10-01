أجاب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، عن أسئلة الصحفيين حول رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الصهيوني.

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الثلاثاء: «جبهة المقاومة منشغلة في الحرب ولا معنى للعمل الفردي.. هذه المواجهة بدأت بعمل جبهة المقاومة وليس بجبهة العدو، ومنذ ذلك اليوم والعدو يرد».

وأضاف أن «العدو يعيش حالة يأس، ويحاول إثبات نجاحه من خلال عمليات نفسية تعتمد على عدة عمليات اغتيال، لكن لا نجاح له»، بحسب تعبيره.

واستشهد بتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليته البرية المحدودة الليلة الماضية، مضيفًا: «النصر بلا شك مع جبهة المقاومة، والهزيمة ستكون مع العدو».

وأشار إلى أن اغتيال حسن نصر الله، لن يلحق أي ضرر بقدرة حزب الله القتالية، مختتمًا: «كما اعتبرنا أن من واجبنا دعم حزب الله في عهد الأمين العام حسن نصر الله. نحن مستمرون في التمسك بهذا الواجب لأنفسنا، لأن هذا التعاون قائم على أساس عقيدة وهدف مشترك».