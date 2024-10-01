رويترز: خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني قوله إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.