الأمن السوري يفتح تحقيقا في مقتل مرشح لعضوية مجلس الشعب 

فتحت قوات الأمن السورية، اليوم الأربعاء، تحقيقا في جريمة مقتل أحد مرشحي مجلس الشعب السوري مساء أمس في محافظة طرطوس على الساحل السوري، حسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)"لقي الدكتور حيدر شاهين أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب مصرعه إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في قرية ميعار شاكر بمحافظة طرطوس، مساء أمس، وحسب المعلومات منفذ الجريمة شخص ملثم دخل إلى المنزل وأطلق النار على الضحية".

وأكد المصدر "على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لأخذ الإفادات من زوجة الضحية وأولاده. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ظروف الجريمة وتحديد هوية الجاني تمهيداً للملاحقة القانونية وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة".

وقال مصدر في محافظة طرطوس لـ(د ب أ) إن عملية اغتيال الدكتور حيدر شاهين هي جريمة نكراء بحق قامة علمية من أبناء المحافظة وهذا العمل الذي قام به مجرمون يقصدون ثني أبناء المحافظة عن أداء دورهم في عضوية مجلس الشعب لبناء سوريا.

وبدأت أمس الحملات الانتخابية للمرشحين على أن تنطلق الانتخابات يوم الأحد القادم في عموم المحافظات السورية عدا دوائر انتخابية في محافطة الحسكة وكل محافظة السويداء.