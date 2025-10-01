أسطول الصمود: قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس

أكد أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، تعرض سفنه لاعتراض غير قانوني، لافتا إلى تعطيل الكاميرات وصعود عسكريين على متنها.

وأضاف الأسطول، أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس، وبينهم مراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار إلى اعتراض قوات إسرائيلية سفينة ثالثة في أسطول الصمود، بعد اقتحام سفينتي ألما وسيريس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود"، أنه بات على بُعد 90 ميلا بحريا (نحو 166 كيلومترا) فقط من قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" دخوله "منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل غزة، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن.

ودعت منظمات دولية، بينها "منظمة العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".