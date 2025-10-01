أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، دعم عمل لجنة متابعة اتفاق تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وعقد المنفي والدبيبة، اجتماعا بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس اليوم الأربعاء، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية، بحسب المكتبين الإعلاميين لرئيس المجلس الرئاسي ولرئيس حكومة الوحدة.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، التأكيد على دعم عمل اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي لتنفيذ بنود الاتفاق والالتزام بخطة إعادة التمركزات، بما في ذلك خروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود طرابلس الكبرى، ثم انسحاب كل جهاز أمني إلى مقر رئيسي واحد، وصولاً إلى تسلُّم مديرية الأمن مهمة تأمين طرابلس من لجنة فض النزاع.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أن هذه المراحل تمثل خطوة عملية لتعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

وأمس الثلاثاء، عقد المنفي اجتماعًا مع أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي، المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدبيبة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وجرى خلال الاجتماع تأكيد ضرورة ضبط الأمن في العاصمة، والعمل على استمرار تثبيت وقف إطلاق النار، وإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية، وإلزام كل الأطراف بضرورة الانخراط، والتقيد بعمل اللجان المكلفة بالخصوص.

من جهتها، أكدت اللجنة التزامها بتقديم تقارير دورية أسبوعية عن أعمالها لرئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة.