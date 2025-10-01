 المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إدخال 45 ألف طن من المساعدات إلى غزة خلال 43 يوما عبر قوافل زاد العزة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:52 م القاهرة
المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إدخال 45 ألف طن من المساعدات إلى غزة خلال 43 يوما عبر قوافل زاد العزة

آية عامر
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 11:47 ص

قالت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن منذ إطلاق قوافل ‘زاد العزة’ في 27 يوليو وحتى الآن، تم تنظيم 43 قافلة حملت ما يزيد على 45 ألف طن من المساعدات دخلت بالفعل إلى القطاع خلال 43 يومًا فقط”.

وفيما يخص التنسيقات الدولية، أوضحت إمام، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الهلال الأحمر يصدر المعايير القياسية الخاصة باستلام المساعدات وتحديد الأولويات وفقا للاحتياجات على الأرض، فضلا عن أنه ويستقبل الشاحنات والمعونات ويقوم بتجهيزها وتكويدها وتفويجها بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت أن دور الهلال الأحمر المصري يتم على الأراضي المصرية، مشيرة إلى مع وجود نداءات متكررة بفتح ممرات إنسانية مؤمنة داخل قطاع غزة لضمان وصول المساعدات بأمان وفاعلية.

