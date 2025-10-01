120 موهبة ناشئة تشارك في برنامج سيني جونة Emerge بمهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن الأسماء المختارة للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة "Emerge"، مبادرة المهرجان الرئيسية لدعم صُنّاع السينما الشباب والواعدين؛ بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

شهد هذا العام تقدّم أكثر من 1000 موهبة شابة، تم اختيار 120 منها للانضمام إلى مختلف مسارات البرنامج هذا العام.



في سيني جونة للمواهب الناشئة تم قبول كلا من : آمنة عبيد، وآمنة عيسى، و أحمد السمان، وأحمد عصام، وأحمد ماهر، وإياد المرسي، وإيريني نادي، وأنطوان داميان، وأنوار الطيب أحمد محمد، وأمجد جميل سكر، وأمينة عبد الحليم، وأمينة عرفة، وأوبت موتاونغ، وآية الحسيني، وآية شريكي، وباسل قطب، وبطرس إبراهيم، وبطرس المصري، وبولس عيسى، وبثينة الإمام، وجورج عادل، وجوني الصباغ، وغزال عبدالله، وچوري إلدريد، وحبيب الأعور، وهاجر عبد العال، وحنين باسم، وكريستينا ملاك، وديريك نزيَكوي، وداليا غالب، وروجينا زين العابدين، ورانا ضياء الشريف، وروان الديب، وروان الغنيمي، وروان السيد، ، وسارة المصري، وسارة حسين، وسلمى دهب، وسلمى حنفي، وسلمى صالح، وشهاب ساتي، وشهاب الدين بَت المال، وطوني جورج، وتبيان الفاتح، وعبدالرحمن السيد عبد العظيم، وعبد العزيز عبد الله أحمد عاصم، وعمر علي، وعمر محمد الأمير، وعمر يسري، وفادي بولس، وفاطمة محمد، وفاطمة الأناني، وفاطمة ياسر، وفيصل بيلي علي، وكارول سامي، وكاترين فائق، وكيرلس يوسف، وكيرولس جورج، وماهينور ماهر، وماري شريف، ومارينا عاطف، ومحمد الفاوي، ومحمد السيد، ومحمد الخطيب، ومحمد حسن، ومحمد شريف بوشناق، ومحمد فريد، ومحمد محمود، وميرنا ممدوح، ومهرة بهاء، ومصطفى مجدي، وناتالي ماهر، ونور عماد، وهـاني يسّى، ويحيى أيوب عامر، وياسر عبد الجواد، وياسين صفوت عافية، ويارا عوض، و زياد النادي.

وفي مسار كلاكيت تاني مرة تم قبول كلا من : آية الحسيني، وباهر النويهي، وبيتر منير صابر، وحمدي وهبة، وسامي مسلّم، وسارة مراد، وطارق عبد الله، وعصام حيدر، وإبراهيم سويركي، وماحس عدلي، ومحمود شرف، وندى خليفة، وزينة بيلاسي.

وفي مسار "SeeMe" تم قبول كلا من : أحلام علاء الدين، وأحمد سعيد، وأمجد حجازي، وفرح بكير، وليلى مجدي بدر، ومريم عامر، ومنة ياسر، ومحمد أباكاي، ومصطفى شاكر، ونيللي شرقاوي، وريا جمايل، ويزن عيد.

وفي مسار زوايا تم قبول كلا من : أحمد سيف الدين إبراهيم، وأحمد عماد، ، وعبد الله منصور، وشروق الفقي، وشهاب أحمد، وزياد رشدي، وملك أبو الحسن، ومحمد راضي، ومصطفى عبد الرؤوف.

يذكر أن البرنامج لا يقتصر على إتاحة الفرص لصُنّاع الأفلام الصاعدين، بل يركّز أيضًا على تطوير المهارات. بالإضافة إلى حضور جلسات ملتقى الجونة السينمائي، وحلقات النقاش وورش العمل والعروض السينمائية، ويشارك المختارون في أنشطة حصرية، من بينها سلسلة "لقاء مع خبير" ، حيث سيتعلمون مباشرة من نخبة من المحترفين العاملين في مجالات متنوعة مثل الإخراج، والإنتاج، والمؤثرات البصرية، والتأليف الموسيقي، والتمثيل، وغيرها.

وبهذه المناسبة قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: " سعداء باستقبال هذه المجموعة المتنوعة من المبدعين الواعدين هذا العام". "يواصل برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة لعب دور حيوي في رعاية المواهب الجديدة، ونتطلع لرؤية كيف سيستفيد المشاركون من هذه التجربة الفريدة ويسهمون في مستقبل السينما في منطقتنا وما بعدها".

ومن جهتها قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "سيني جونة للمواهب الناشئة هو برنامج يفتح الأبواب. من خلال جعل فضاءات السينما أكثر شمولًا وإتاحةً". "نأمل أن نلهم الجيل القادم من رواة القصص ليحلموا أكبر، ويكسروا الحدود، ويشعروا أن أصواتهم مهمة بالفعل".

وأضافت حياة الجويلي، مديرة البرنامج إنه "تم إنشاء سيني جونة للمواهب الناشئة لسد الفجوة بين الموهبة والفرصة. وكل عام نرى مدى أهمية توفير الوصول والإرشاد والموارد للشباب المبدعين لتشكيل مساراتهم المهنية. تعكس دفعة هذا العام التنوع والموهبة والطموح الذي نطمح إلى دعمه، وأنا متحمسة لمتابعة التعاونات والقصص التي ستخرج من هذه الرحلة