حضور فني وثقافي في حفل كامل العدد لـ«علي الحجار» على مسرح أوبرا جامعة مصر

فى سهرة مع الطرب الأصيل، غنى نجم الأغنية المصرية علي الحجار باقة من أجمل أغانيه، مساء أمس الخميس على مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر.

ووسط حضور جماهيري كبير؛ نالت أغنياته «المال والبنون - الليل واخره - عارفة - مسألة مبدأ» وغيرها استحسان الحضور، فيما تضمن برنامج الحفل أيضاً باقة من الاغانى الوطنية الي جانب أعمال رومانسية تميز بتقديمها علي الحجار.

حرص عدد من النجوم والشخصيات العامة علي حضور الحفل، وكان من بينهم نخبة من نجوم الدراما العربية والمصرية منهم الفنان الكبير يوسف شعبان، والقديرة سوسن بدر، والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة صفاء الطوخى وعدد من الاعلاميين والادباء والمفكرين، فضلا عن جمهور من مختلف الفئات رجال وسيدات واطفال وشباب.

ومن جانبه تقدم الحجار بالشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من مسئولى جامعة مصر ، كما شكر حضور نجوم الدراما المصرية لحفله، وأعرب عن سعادته بما شاهده من استقبال رائع وحفاوة كبيرة من محبيه بقاعة اوبرا مسرح مصر وسط تفاعل كبير من الحضور.

ياتي حفل علي الحجار في اوبرا مصر ضمن برنامج حفلات «أضواء المدينة» الذي تنظمه جامعة مصر بشكل شهري، بمشاركة مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، ويستعد المسرح لاستقبال النجمة اللبنانية إليسا في 13 ديسمبر المقبل.