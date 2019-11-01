روسيا تأمر بحل جماعة حقوقية يديرها أحد منتقدي بوتين

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أمرت المحكمة العليا الروسية اليوم الجمعة بحل جماعة بارزة معنية بحقوق الإنسان يديرها أحد أكثر المنتقدين للرئيس فلاديمير بوتين، المعارض السياسي ليف بونوماريوف.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن وزارة العدل الروسية كانت قد اتهمت الجماعة بمجموعة من المخالفات الفنية مثل وضع عنوان رسمي غير دقيق وضم فرع لمنطقة "كوزباس" الصربية التي تسمى رسميا كيميروفو.

عملت منظمة "فور هيومان رايتس" لأكثر من عقدين منذ 1997. وطلبت وزارة العدل حل الجماعة الشهر الماضي.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة تاس إن هناك "انتهاكات جسيمة ولا يمكن إصلاحها خاصة بأنشطة المنظمة". ولم يحدد النص المقتبس طبيعة الانتهاكات.

وبونوماريوف، وهو عضو سابق بالبرلمان، هو أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في روسيا. وقالت الجماعة إنها سوف تحاول استئناف الحكم.