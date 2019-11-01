كوريا الجنوبية تستضيف النسخة الأولى لبطولة آسيا للأندية للسيدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة استضافة كوريا الجنوبية للنسخة الافتتاحية لبطولة الأندية للسيدات بمشاركة أربعة فرق رائدة في القارة.

ويشارك في البطولة أندية ملبورن فيكتوري الاسترالي ونيبون تي في بيليزا الياباني وجيانغسو سونينغ الصيني واينشيون هيونداي ستيل الكوري الجنوبي.

وسوف تتنافس الأندية الأربعة بنظام الدوري في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الحالي.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان اليوم الجمعة :"كرة القدم للسيدات كانت دائما من الجوانب الرئيسية للتطوير في الاتحاد. النجاح الكبير لفرقنا على الصعيد العالمي يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعتها قارة آسيا على هذا الصعيد.

وأضاف :"مسابقاتنا من أهم عوامل التطوير. اطلاق بطولة الأندية الآسيوية للسيدات يؤكد التزامنا بتعزيز أسس كرة القدم للسيدات في آسيا كي تحقق إنجازات أكبر".

ورغم أن منافسات الرجال في آسيا تأتي خلف الدول الرائدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية لكن آسيا رائدة في منافسات السيدات.

وفازت اليابان بكأس العالم للسيدات عام 2011 وبلغت الصين النهائي عام 1999 بينما فازت دول من شرق القارة بألقاب كأس العالم تحت 17 عاما و20 عاما للسيدات.

وسوف تجمع المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 26 من الشهر الحالي بين ملبورن فيكتوري بطل الدوري الأسترالي واينشيون الفائز بلقب الدوري الكوري الجنوبي في السنوات الست الأخيرة وسيلتقي جيانغسو مع نيبون تي في بيليزا في وقت لاحق من اليوم ذاته.