 الأمن الكويتي يقبض على شخص ادعى أنه يحمل قنبلة داخل مسجد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الكويتي يقبض على شخص ادعى أنه يحمل قنبلة داخل مسجد

د ب أ
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 3:02 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 3:02 م

ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات الأمن الكويتية القت اليوم الجمعة القبض على شخص ادعى أنه يحمل قنبلة في مسجد سعود الراشد في منطقة العديلية بالعاصمة الكويت وذلك أثناء خطبة الجمعة.

وأضاف شهود العيان، أن قوات الأمن القت القبض على الشخص الذي كان يصرخ (معي قنبلة.. وراح افجرها)؛ مما تسبب في حالة ارتباك بين المصلين داخل المسجد وخارجه أثناء إلقاء الخطيب، خطبة الجمعة كما ظهر هذا الحدث في البث التلفزيوني المباشر قبل أن يتم قطعه.

وتابع شهود العيان أن تصرفات الشخص الذي تم القبض عليه تشير إلى أنه مختل عقليا.


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