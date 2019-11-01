عمال فولكسفاجن يتصدون لخطة إقامة مصنع في تركيا بسبب غزوها سورية

تعهدت نقابة العمال القوية لمجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات بالتصدي لخطة الشركة لبناء مصنع في تركيا بقيمة 3ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) حتى يتوقف الاجتياح التركي لشمالي سورية.

وقال رئيس مجلس الأعمال العالمي لفولكسفاجن وعضو مجلس الإشراف بيرند أوسترلو، في تصريحات نشرتها جريدة خاصة بالنقابة واطلعت عليها وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية:" أريد أن أقول بشكل أكثر وضوحا: يرفض ممثلو العمال الموافقة طالما أن تركيا تحاول تحقيق أهدافها السياسية بالحرب والقوة".

ومن المقرر أن ينتج المصنع، حال إقامته، 300 ألف سيارة سنويا، وأن يمثل قاعدة لفولكسفاجن للتوسع في تركيا والشرق الأوسط. كما يمثل المشروع حجر زاوية لتركيا لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد فترة من التراجع الاقتصادي عقب الركود.

وكانت فولكسفاجن أعلنت منتصف الشهر الماضي تأجيل قرار إنشاء مصنع لها بالقرب من مدينة أزمير التركية وذلك في ضوء العملية العسكرية التركية في شمال سورية، القرار الذي قوبل بترحيب كبير من منظمة العفو الدولية إلى جانب ممثلين عن الاقتصاد أيضا.

ورغم قرار بتجميد إنشاء مصنع جديد في تركيا، أعلنت المجموعة في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي أنها لا تبحث حاليا عن موقع بديل.

وقال مدير الإنتاج في الشركة، أندرياس توستمان : "لسنا حاليا بصدد وضع خطط بديلة لمقر المصنع الجديد... لا نزال في مرحلة مراقبة دقيقة".

وحاولت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت ضمن القائمة القصيرة للدول المرشحة لاستضافة المصنع، العودة للمنافسة على الحصول على الموقع عبر عرض محسن لظروف مقر المصنع.