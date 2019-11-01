فلسطين: تصريحات هليفي بشأن قطاع غزة استخفاف بالمجتمع الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي حول قطاع غزة، سخرية مقصودة واستخفافا بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق الشعب الفلسطيني في الحياة والعيش الكريم.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات هليفي، خلال لقاء أجراه مع ممثلي المنظمة الصهيونية العالمية نقلها الإعلام الإسرائيلي، والتي حذر فيها من مخاطر مشاريع التنمية في قطاع غزة، بحجة أن ذلك يساهم في تعزيز وزيادة ما أسماه بـ"الإرهاب".

ورأت الخارجية - في بيان أصدرته اليوم الجمعة -، أن "أقوال هليفي الاستعمارية العنصرية، اعتراف صريح وواضح بأحد أبشع أهداف حروب الاحتلال ضد قطاع غزة.. وأن ذلك يوحي بأن دولة الاحتلال تحضر لمزيد من الحروب ضد أهلنا في قطاع غزة لتكريس حالة الدمار والفقر والبطالة المتفشية في قطاع غزة نتيجة تلك الحروب، وحتى لا يلتقط القطاع أنفاسه ويبقى غارقا في الدمار ويعتمد على المعونات الغذائية الخارجية".

وأضافت الوزارة "ما كان لهليفي أن يقدم مثل هذه الاعترافات لولا شعوره بلا مبالة المجتمع الدولي وتغيبه لنفسه وتخاذله في حماية مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك شعوره بالتواطؤ الدولي مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة".

واختتمت الوزارة بيانها بالتساؤل: "ألا تشكل هذه الاعترافات استفزازا حقيقيا ليس فقط للمجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، وإنما تحديا سافرا للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام؟".