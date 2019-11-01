«مستعربون» يعتقلون فتى فلسطينيا قرب رام الله

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم (الجمعة) فتى يبلغ من العمر (17 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بيت لقيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت عائلة الفتى أحمد صالح محمد بدر بأن قوة خاصة اقتحمت المنزل وفتشته وعبثت بمحتوياته، واحتجزت

من فيه داخل الغرف، ثم اعتقلته.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.

في سياق آخر، سرق مستوطنون صباح اليوم، حمارا ومفارش زيتون من أراضي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة عنوة على أراضي ياسوف واسكاكا، شرق المدينة، سرقوا حمارا ومفارش زيتون تعود لأحد المزارعين الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدة اعتداءات نفذها مستوطنون من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، كما قام جنود الاحتلال بتأخير ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، خاصة المناطق المحاذية لمستوطنة "آرائيل" شرق وغرب سلفيت.