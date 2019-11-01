الرئيس التنفيذي لأفغانستان يصل أوزباكستان للمشاركة باجتماع منظمة شانجهاي للتعاون

بدأ الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، زيارته إلى أوزبكستان للمشاركة في مجلس رؤساء حكومات "منظمة شنغهاي للتعاون".

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الجمعة، أن نائب رئيس وزراء أوزباكستان عبد الحكيم اوف، كان في استقبال الرئيس الأفغاني لدى وصوله إلى مطار طشقند الدولي.

كان عبد الله قد نشر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - خلال رحلته إلى أوزباكستان - أوضح فيها أنه سيلقى كلمة في اجتماع "رؤساء رابطة الحكومات" وأنه سيشارك في العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في الاجتماع، موجهًا الشكر "للحكومة الشقيقة وشعب أوزباكستان على حفاوة الترحيب والاستقبال".

وأشارت وسائل إعلام أوزباكستان إلى إنه سيتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع الذي من المقرر عقده اليوم وغدّا، من بينها القضايا الراهنة المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس المنظمة، وكذلك الامكانيات من أجل مزيد من تعزيز التعاون وتنميته داخل المنظمة، وسيوقع الحاضرون اتفاقية بشأن هذا الصدد.

كما سيتبادل رؤساء الحكومات أيضًا - خلال الاجتماع - وجهات النظر بشأن القضايا الملحة الخاصة بجدول الأعمال الدولي والاقليمي.