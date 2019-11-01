 إسبانيا تعرض استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بعد اعتذار تشيلي - بوابة الشروق
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إسبانيا تعرض استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بعد اعتذار تشيلي

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 12:01 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 12:01 م

قال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الجمعة، إن إسبانيا عرضت استضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في عاصمتها "مدريد" في نفس الموعد المحدد لإجرائها عقب اعتذار بلاده عن استضافة القمة.

وأضاف بيتيرا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، حسبما ذكرت شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية، أن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عرض عليه المقترح، خلال اتصال هاتفي على أن تكون إسبانيا وجهة جديدة لاستضافة القمة الأممية.

وكان بينيرا أعلن يوم الأربعاء، الماضي اعتذار بلاده عن استضافة القمة المقرر انعقادها من 2 إلى 13 ديسمبر القادم إلى جانب إلغاء اجتماع قادة دول آسيا والمحيط الهادي الذي كان سيعقد في نوفمبر القادم في العاصمة "سانتياجو، وذلك بسبب التظاهرات الاحتجاجية العنيفة التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق.

ومن المقرر أن ينظر مسئولو الأمم المتحدة في طلب إسبانيا الأسبوع القادم، ومن ثم إعلان قرارهم النهائي فيه.

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