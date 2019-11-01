ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال حملة على المخابز البلدية ببني سويف

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

في هذا السياق، قامت مديرية التموين بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز بدائرة مركز بني سويف؛ للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز لقيامه بتجميع طن دقيق بلدى قبل بيعه في السوق السوداء،وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.