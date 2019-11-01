سول تجدد التأكيد على ضرورة المحادثات وجها لوجه مع بيونج يانج بشأن «جبل كومكانج»

جددت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة إجراء محادثات على مستوى العمل بين الكوريتين وجها لوجه لمناقشة قضية جبل كومكانج، إلا أن كوريا الشمالية رفضت هذا المقترح وأصرت على إجراء التشاور كتابيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية كيم أون-هان - في مؤتمر صحفي دوري اليوم - إن موقف الحكومة ثابت تجاه الحاجة لإجراء تشاور وثيق بين السلطات المعنية في الكوريتين، وبين مشغلي الرحلات السياحية إلى جبل كومكانج من الجانبين .. لافتا إلى أن كوريا الشمالية قصت أجندة التشاور على "إزالة المنشآت"، بدلا من "اتجاه تطوير جديد لمنتجع جبل كومكانج" الذي اقترحته سول.

من ناحية أخرى، اجتمع وزير الوحدة كيم يون-تشول مع مسؤولي مشغلي الرحلات إلى جبل كومكانج، وهما شركة "هيونداي أسان" ومنظمة كوريا للسياحة، لمناقشة مطالب بيونج يانج بإزالة المنشآت.

ويرى مراقبون أن الحكومة قد تقترح مرة أخرى على الشمال إجراء محادثات على مستوى العمل بين السلطات المعنية بعد جمع الآراء من المشغلين.

يشار إلى أن برنامج الرحلات السياحية إلى جبال كومكانج والذي أطلق عام 1998 وسط تقارب في العلاقات بين الكوريتين، يعد واحدا من أبرز المشاريع التعاونية بينهما، إلا أنه تم تعليقه عام 2008 عقب مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص الحراس الكوريين الشماليين، وأعلنت كوريا الشمالية في 2010 أنها ستواصل تطوير المنطقة، بمفردها دون مساعدة الجنوب.

واتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في سبتمبر 2018، على استئناف برنامج الرحلات السياحية إلى الجبل فور تهيئة الظروف.