تراجع سهم كولجيت - بالموليف بعد تحقيق مبيعات أقل قليلا من التوقعات في الربع الثالث

تراجع سهم شركة كولجيت بالموليف اليوم الجمعة، بنسبة كبيرة بلغت 4 بالمئة ليصل إلى 89ر65 دولار، في أدنى مستوى منذ مارس بعدما سجلت شركة منتجات العناية بالصحة ومقرها نيويورك عائدات أقل قليلا من توقعات وول ستريت في الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 928ر3 مليار دولار، بينما كانت تدور توقعات وول ستريت حول 946ر3 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل 578 مليون دولار.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، وصفت شركة ستايفل المالية والمساهمة في كولجيت بالموليف النتائج بأنها "مخيبة للآمال بشكل متواضع"، مع تسجيل عجز في المبيعات العضوية في 5 من 6 فئات وعدم تحقيق هامش الأرباح الإجمالي، على الرغم من أن معظم نظيراتها سجلت "تحسنا كبيرا في الربع الثالث من عام 2019".

وقال المحلل مارك أستراشان في مذكرة إن "نمو المبيعات العضوية كانت دون التوقعات في كل المجالات، بينما تجاوزت التوقعات في مجال تغذية الحيوانات".

وأضاف أن عدم تحقيق هامش الأرباح الإجمالي يرجع إلى التكاليف الأعلى للمواد الخام والتعبئة، ما تسبب في بلوغ الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب إلى أقل من التوقعات بحوالى 2 بالمئة.

كانت شركة كولجيت بالموليف قد خفضت توقعاتها السنوية لهامش الأرباح الإجمالي، وتتوقع الآن تراجعا طفيفا مقارنة مع رؤية سابقة كانت تتحدث عن نمو.

وتعد الشركة رائدة في سوق منتجات معجون الأسنان وفرش الأسنان اليدوية، لكنها منذ الربع الأول من عام 2016، وحصتها السوقية تتآكل.