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قالت خمسة مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على المضي قدما في الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.
وأبلغت المصادر رويترز أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.