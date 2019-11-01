 مصادر لرويترز: ولي العهد السعودي يوافق على الطرح العام الأولي لأرامكو.. وإعلان الخطة الأحد - بوابة الشروق
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مصادر لرويترز: ولي العهد السعودي يوافق على الطرح العام الأولي لأرامكو.. وإعلان الخطة الأحد

شعار شركة أرامكو السعودية في صورة من أرشيف رويترز
شعار شركة أرامكو السعودية في صورة من أرشيف رويترز
دبي/الرياض (رويترز)
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 11:07 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 11:07 م

قالت خمسة مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على المضي قدما في الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

وأبلغت المصادر رويترز أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.


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