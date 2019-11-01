 مصرع وإصابة 39 مزارعا في حادث تحطم شاحنة شمال الفلبين - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 39 مزارعا في حادث تحطم شاحنة شمال الفلبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 11:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 11:33 ص

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة، مصرع 19 مزارعا في منطقة جبلية شمالي البلاد، إثر سقوط شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في واد عميق.

وأضاف المسؤول في الشرطة مانويل كانيباس، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن 20 شخصا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، مبينا أن الضحايا كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن تسلموا دعما حكوميا في بلدة كونير، وذلك في مأساة جديدة من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد.

وقتل 29 شخصا، من بينهم أطفال - سبتمبر الماضي - في بلدة تيبولي بجنوب الفلبين عندما تحطمت شاحنة كانت تقل مجموعة من الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد حفل على الشاطئ.

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