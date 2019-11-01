نائب رئيس البنك الدولي تناقش ملف التنمية البشرية مع وزيرة التضامن الإجتماعي

عقدت السيدة أنيت ديكسون نائب رئيس البنك الدولي للتنميه البشرية اجتماعا مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف التنميه البشرية وأوليات مصر في هذا الملف.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن الوزيرة استعرضت جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه إلي توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشرى، كما استعرضت والي برنامج فرصه للتشغيل الذي تنفذه الوزارة وأيضا آليات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت نائب رئيس البنك الدولى علي اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطية الصحة والتعليم، مؤكدة علي أهمية التركيز علي مرحله الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدي الأطفال.

وأشارت إلي تجارب استراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعايه المنزلية والتوعية للأسر، كما أبدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية للكبار ولذوي الاعاقة وللأطفال في خطر باعتبارهم فئات مهمشه.

وأشادت ديكسون بتبني مصر ضمن أوائل الدول لمشروع تنمية رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.