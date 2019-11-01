بكين تعرب عن رغبتها في تعزيز إنفاذ القانون والوطنية في هونج كونج

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تريد القيادة الصينية تعزيز إنفاذ القانون في هونج كونج، من جانب، وتعزيز "الوعي الوطني" والوطنية في المدينة على الجانب الآخر.

جاء ذلك في تعليق أدلى به اليوم الجمعة شين شونياو، مدير إحدى اللجان القانونية الخاصة بهونج كونج وماكاو التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني في برلمان الصين، عقب اجتماع رفيع المستوى لقادة الصين انتهى أمس الخميس.

وأعقب ذلك بيانا صدر في نهاية الجمعية العامة للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني التي قالت إن بكين بحاجة "لإرساء وتحسين النظام القضائي وتعزيز الآليات" لضمان الأمن الوطني في هونج كونج.

وقال شين إن الحكومة المركزية في بكين ستدعم هونج كونج بهدف تعزيز إنفاذ القانون في هذا الإقليم الصيني الذي يتمتع بحكم ذاتي والذي شهد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدار الأشهر الأربعة الماضية.