هاميلتون يستعد للقبه السادس ويتطلع للحقبة الجديدة لفورمولا-1

فيما يستعد البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس للتتويج بلقبه العالمي السادس في بطولات الجائزة الكبرى لسباقات سيارات فورمولا-1 ، يسيطر التفكير بشأن الاستمرار بعالم فورمولا-1 على النجم البريطاني الشهير.

ويتطلع هاميلتون إلى مواصلة مسيرته في عالم فورمولا-1 لما بعد انتهاء عقده الحالي مع مرسيدس العام المقبل، حيث يرغب في خوض العصر الجديد لفورمولا والذي يبدأ في 2021 من خلال قواعد جديدة ستنظم فعاليات البطولة.

ويحتاج هاميلتون إلى احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى في سباق فورمولا الأمريكي المقرر بعد غد الأحد ليتوج بطلا للعالم للمرة السادسة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

ولكن هذا اللقب نفسه يعد حافزا كبيرا لدى هاميلتون للاستمرار في عالم فورمولا لما بعد 2020 .

وفي ظل المستوى الرائع الذي يقدمه حتى الآن ، يرجح أن يكون استمرار هاميلتون في منافسات فورمولا-1 من خلال فريق مرسيدس أيضا.

وقال هاميلتون أمس الخميس على هامش استعداداته لسباق فورمولا الأمريكي : "إنه تحد كبير وأخطط للتواجد هنا" في إشارة إلى رغبته في أن يكون "رائدا" في الحقبة الجديدة المرتقبة لفورمولا-1 .

وأضاف : "لا أرى نفسي ذاهبا إلى أي مكان آخر. أحب التواجد هنا مع مرسيدس. أعشق كوني جزءا من هذه العلامة التجارية ومن تاريخها كما أحب فكرة الاستمرار مع الفريق".

ويستعد هاميلتون /34 عاما/ للفوز بلقبه الخامس مع مرسيدس والسادس بشكل عام في مسيرته الرياضية.

وتبدو فرصة هاميلتون رائعة في حسم اللقب خلال السباق الأمريكي وعدم الانتظار حتى السباقين الأخيرين من البطولة حيث يستحوذ هاميلتون على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السباق الأمريكي برصيد خمسة ألقاب.

ويسعى هاميلتون لتقليص الفارق مع الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي والذي يستحوذ عليه الألماني مايكل شوماخر برصيد سبعة ألقاب.

كما يقترب هاميلتون من معادلة رقم قياسي آخر يستحوذ عليه شوماخر وهو عدد السباقات التي يتوج أي سائق بلقبها في تاريخ مشاركاته بسباقات فورمولا-1 حيث رفع هاميلتون رصيده حتى الآن إلى 83 لقبا في سباقات البطولة مقابل 91 لقبا للأسطورة شوماخر.

وخلال الموسم الحالي ، أحرز هاميلتون اللقب في عشرة من سباقات البطولة حتى الآن.

وأشار هاميلتون إلى أن الفوز باللقب العالمي السادس سيكون إنجازا هائلا لكن حلمه لم ينته عند هذا الحد. وقال : "لا أعتقد أنني وصلت ، وأعتزم الاستمرار لأكون أقوى".

وأحرز مرسيدس اللقب العالمي لفئتي السائقين والفرق في جميع المواسم منذ بدء الحقبة الحالية لفورمولا-1 في 2014 .

كما ينتظر أن يكون الفريق مرشحا بقوة للهيمنة على البطولة في الحقبة الجديدة بعد تفعيل التغييرات في اللوائح والقواعد بداية من موسم 2021 حيث صممت اللوائح والقواعد الجديدة لجعل البطولة أكثر إثارة مجددا وتقليص النفقات مع تحديد 175 مليون دولار كسقف لميزانية أي فريق في الموسم.

وقال تشيس كيري الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 : "ستكون لدينا السيارات القادرة على المنافسة بشكل أفضل على المضمار... إنها لحظة فاصلة".

وأضاف : "نحترم بشدة الحامض النووي (جوهر) فورمولا-1 ... الهدف كان دائما تطوير المسابقة والحركة على المضمار إضافة لجعل الرياضة أكثر أمانا وجاذبية للجميع".

وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات : "إنه تغيير كبير في كيفية سير أبرز سباقات السيارات. وللمرة الأولى ، تطرقنا للجوانب الفنية والرياضية والمالية في آن واحد".

وتتضمن التغييرات الفنية أن تصبح السيارات أكثر ثقلا إضافة لزيادة حجم الإطارات وتغيير تقنية الديناميكا الهوائية.

وينتظر أن تصبح السيارات أقل سرعة مما هي عليه الآن ولكن هذه التغييرات ستجعل السيارات متتابعة خلف بعض الآخر بمسافات قصيرة ما يزيد من إمكانية الاجتياز لدى كل سائق.

كما أن وضع سقف لميزانية كل فريق سيساهم في الارتقاء بالمستوى على المضمار لأنه سيجعل الفرق الصغيرة أكثر قدرة على المنافسة في مواجهة الثلاثي الكبير فيراري ومرسيدس وريد بول خاصة وأن عدد السباقات في الموسم سيتزايد إلى 25 سباقا.

ورغم هذا ، لن تتضمن الميزانية المحددة (175 مليون دولار) رواتب السائقين أو تكاليف التسويق.

وفيما يبدو هاميلتون متلهفا لهذه الحقبة الجديدة المنتظرة باعتبارها تحديا جديدا ، لا يحرص الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري بشدة على الاستمرار كثيرا في عالم فورمولا-1 .

وقال فيتيل : "لا يمكنك أن تقول ما إذا كان هذا جيدا أم سيئا. في العام المقبل ، ستكون لدينا فكرة أفضل عن 2021 ".

ويمتد عقد فيتيل ، الفائز بلقب بطولة العالم أربع مرات سابقة ، مع فيراري حتى نهاية الموسم المقبل.