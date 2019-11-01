حكام النخبة في ألمانيا يدعمون زملاءهم في منافسات الهواة

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دعم حكام النخبة في ألمانيا زملاءهم الهواة عقب تزايد أعمال العنف ضد الحكام، وهو الأمر الذي أدى إلى إضراب الأسبوع الماضي في منافسات الدوريات الأدنى في برلين.

عبر أكثر من 30 حكما من أبرز حكام الساحة والمساعدين عن دعمهم في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وقال حكم الفيفا فيليكس بريتش:" نحن الحكام نقف بجوار بعضنا البعض".

يوم الأحد الماضي، فقد حكم الوعي من قبل ضربة تلقاها من لاعب قام بطره، في آخر حادث عنف ضد الحكام في كرة القدم للهواة بألمانيا.

وتم إلغاء المباراة ونقل الحكم إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقال اتحاد كرة القدم ببرلين هذا الموسم شهد 53 حالة عنف تم تسجيلها ضد الحكام.