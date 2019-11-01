رئيس نجم مقرة الجزائري يتراجع عن الاستقالة ويدعو لاجتماع عاجل

تراجع عز الدين بناصر رئيس نادي نجم مقرة الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عن الاستقالة التي كان أعلنها عقب الهزيمة أمام اتحاد الجزائر 1 / 2 أمس الأول الأربعاء، في الجولة التاسعة من الدوري.

وقال بناصر إنه لا يمكن ترك الفريق في مثل هذا الوضع خاصة وأنه يستعد لمواجهة مضيفه مولودية وهران في الدوري.

وأضاف "تفوهت بالاستقالة احتجاجا على الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق منذ صعوده. الإعانات التي تلقيناها لم تتعد 400 ألف دولار، هذا قليل جدا بالنظر للظروف غير الطبيعية المحيطة بالنادي كاللعب والتدريب خارج ملعبه بسبب عدم جاهزية ملعب مقرة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة."

وكشف بناصر عن عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل لتدارس وضع الفريق، داعيا كل المحبين والغيورين على الفريق لحضور الاجتماع من أجل التوصل لحلول عاجلة بوسعها التصدي للأزمة الحالية.

ودعا بناصر مشجعي الفريق للوقوف خلفه ومساعدته مشيرا إلى أن سلطات مدينة مقرة وعدته بالمساعدة.

ويحتل نجم مقرة المركز الثاني عشر في الدوري برصيد ثماني نقاط.