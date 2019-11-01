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مصادر: تركيا تسعى للاتفاق مع مؤسسة يورو كلير لتسوية تعاملات السندات المحلية

أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 7:48 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 7:48 م

قالت مصادر مطلعة إن تركيا تعتزم الاستعانة بشركة تسوية التعاملات المالية الموجود مقرها في بلجيكا "يورو كلير" لتسوية تعاملات سنداتها بالعملة المحلية.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن هذه الخطوة التركية تستهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لشراء سندات الليرة التركية، مشيرة إلى أن متحدثا باسم سوق المال التركية أكد هذه الخطوة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن نقل عملية تسوية معاملات السندات إلى مؤسسة "يورو كلير" سيجعل تداول سندات العملة التركية المحلية أقل تكلفة وأكثر فاعلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، في حين يتم تسوية هذه التعاملات حاليا من خلال البنوك التركية.

كانت صناديق الاستثمار الأجنبية قد اشترت سندات حكومية تركية خلال العام الحالي بقيمة 1ر3 مليار دولار. في الوقت نفسه انخفضت حصة الأجانب من سوق السندات التركية بأكثر من النصف مقارنة بمستواها في 2013، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي قدره 12% من السوق خلال الشهر الحالي.

يأتي خروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق التركية، قبل موعد استحقاق مبالغ كبيرة من الديون الحكومية التركية في العام المقبل وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية للحكومة مع تزايد الضغوط على السندات السيادية.

من ناحية أخرى أعلنت الخزانة العامة التركية أمس اعتزامها زيادة قروضها خلال العام المقبل بنسبة 50% مقارنة بحجم القروض المتوقعة للعام الحالي.

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