قالت الفنانة أروى جودة إنها لم تفكر في أن تصبح ممثلة، مشيرة إلى أن بدايتها في عالم التمثيل كانت بالظهور بثلاثة مشاهد كضيفة شرف بفيلم للمنتجة نهاد رمزي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «On set»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أنها لم تكن مدركة لطبيعة مهنة التمثيل، وأن نجاحها جاء بعد مشاركتها بفيلم «زي النهاردة»، لافتة إلى أنها استعدت للدور جيدًا بمشاهدة المقاطع على اليوتيوب والذهاب إلى إحدى المستشفيات التي تعالج المدمنين.

وأشارت إلى رغبتها في عمل دور بطولة مطلقة، منوهة بأنها تشعر بمسؤولية كبيرة إزاء هذه الخطوة لعدم معرفتها ردة فعل الجمهور، ولكون حكم الجمهور أقسى وتزايد المسؤوليات عما إذا كانت مشاركة بعمل جماعي.

وأوضحت أنها قد تعتزل التمثيل لأنه عمل «قاسي جدًا»، متابعة: «النهاردة ممكن يكونوا حابينك ورافعينك في السما، ولما تكبري في السن أو تغلطي أو متبقيش متوفقة في اختياراتك، فجأة يقلبوا عليكي ويجرحوكي ويكسروكي، وبخاف من حتة اعتمادي على حب الناس كشيء يشعرني بكياني كإنسان».