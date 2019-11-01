الصين تستحدث منصب مبعوثا خاصا للشئون الأوروبية وتعين وو هونغبو في المنصب

أعلنت الصين اليوم الجمعة، استحداث منصب ممثل خاص للحكومة الصينية المعني بالشؤون الأوروبية، وتعيين السفير وو هونغبو في هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ -في تصريح صحفي- إن الهدف من استحداث المنصب هو تعزيز التنمية المستدامة السليمة والمطردة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ودعم التبادل والتعاون العملي المفيد للجانبين في مختلف المجالات.

وأضاف شوانغ أن السفير هونغبو دبلوماسي كبير متمرس في الشئون الأوروبية، وسبق له تولي مناصب دبلوماسية رفيعة مثل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعد وزير خارجية الصين، وسفير الصين لدى ألمانيا والفلبين.

وتابع شوانغ أن هونغبو سيعمل كذلك على تعميق الشراكة بين الصين والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والتنمية والإصلاح، مع تعميق التفاعل رفيع المستوى والمشاركة في تنسيق التبادلات الثنائية المهمة.