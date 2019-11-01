إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بشنطور سمسطا غرب بني سويف

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

وفي هذا السياق قامت "اليوم الجمعة" الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف بإزالة عدد 13 حالة تعد "في المهد" على أرض زراعية بمجلس قروي الشنطور على مساحة تزيد عن 13 قيراطا، بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولي الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.