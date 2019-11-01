مستشار للبيت الأبيض: لا حديث عن الإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2019. رويترز

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة إنه لم يحدث أي نقاش بشأن الإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعد أن عبر الرئيس دونالد ترامب عن خيبة أمله فيه وانتقد أحدث خفض للفائدة من البنك المركزي الأمريكي.

وأبلغ كودلو الصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب ”عبًر بصراحة عن آرائه بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ”، لكنه أضاف قائلا ”بالتأكيد.. لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه“.

وقال كودلو ”السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيرا الآن“، مضيفا أن مجلس الاحتياطي يبدو أنه تحول من ”سياسته النقدية الشديدة التشدد“ و“غير الضرورية“ التي انتهجها العام الماضي.

وشن ترامب هجوما لاذعا يوم الخميس على مجلس الاحتياطي الاتحادي وباول، قائلا إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.

وقال ترامب ”مجلس الاحتياطي الاتحادي يضعف قدرتنا التنافسية. الصين ليست مشكلتنا، بل مجلس الاحتياطي!“. وحث البنك المركزي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للمساعدة في دعم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق أخرى من العالم. لكنه أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتجه الاقتصاد الى الأسوأ.

ويسعى ترامب لإعادة انتخابه في 2020 ويشير الى القوة الاقتصادية للبلاد بينما يواجه تحقيقا جاريا في الكونجرس حول بدء إجراءات لمحاكمة برلمانية بهدف عزله.