 بعد ساعات من تصويت النواب لاتهامه بالتقصير.. ترامب يجمع 3 ملايين دولار من المانحين - بوابة الشروق
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بعد ساعات من تصويت النواب لاتهامه بالتقصير.. ترامب يجمع 3 ملايين دولار من المانحين

دونالد ترامب
دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:36 م

جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 ملايين دولار من الجهات المانحة في حملة عبر شبكة الإنترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب أمس الخميس، على بدء التحقيق في قضية اتهامه بالتقصير.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تغريدة لمدير الحملة، براد بارسكيل ، قال فيها إنه تم جمع 19 مليون دولار عبر الإنترنت في شهر أكتوبر وحده.

وأرسلت الحملة رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني إلى المؤيدين، مساء أمس الخميس، أشارت إلى أن تصويت مجلس النواب كان سببا لدفع أنصار ترامب للتبرع.

وقالت إحدى الرسائل الإلكترونية "نحن بحاجة للقتال.. إذا كنا سنضع حدا لهذا الاحتيال."

وأشارت الرسالة الإلكترونية إلى أنه لم يصوت أي جمهوري في مجلس النواب لصالح قرار الاتهام بالتقصير.

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