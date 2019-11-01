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استطلاع في فيينا : ارتفاع كبير في شعبية حزب الخضر النمساوي

أرشيفية
أرشيفية
فيينا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:19 م

كشف أحدث استطلاعات الرأي العام في فيينا اليوم عن تفوق شعبية حزب الخضر على شعبية حزب الحرية لأول مرة منذ عام ٢٠٠٠.

وأوضح المسح ـ الذي أعلن اليوم الجمعة ، وأجرته مؤسسة شئون الأبحاث النمساوية على عينة من ٧٨٨ شخصا عبر الإنترنت - أن حزبي الشعب والخضر يزدادان قوة ، بينما حزبي الإشتراكي والحرية في تراجع وأفول مستمر.

وذكر الاستطلاع أن الحزب الإشتراكي النمساوي لازال أقل من ٢٠ في المائة ، بينما صعد الخضر إلى ١٦ في المائة وبقى الحرية عند ١٥ في المائة ، وأوضح أن حزب الشعب احتفظ بصدارة ثقة الناخبين وبالتفوق على كل الأحزاب بنسبة ٣٨ في المائة.

وتوقع الاستطلاع نجاح الحكومة الجديدة والتى تجمع حزبي الشعب والخضر ، لافتا إلى الخسارة الفادحة لحزب الحرية منذ انهيار الائتلاف الحكومي السابق وخسارته موقعه في الحكومة ، علاوة على تراجع شعبيته بأكثر من ١٠ في المائة.


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