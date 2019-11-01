استطلاع في فيينا : ارتفاع كبير في شعبية حزب الخضر النمساوي

كشف أحدث استطلاعات الرأي العام في فيينا اليوم عن تفوق شعبية حزب الخضر على شعبية حزب الحرية لأول مرة منذ عام ٢٠٠٠.



وأوضح المسح ـ الذي أعلن اليوم الجمعة ، وأجرته مؤسسة شئون الأبحاث النمساوية على عينة من ٧٨٨ شخصا عبر الإنترنت - أن حزبي الشعب والخضر يزدادان قوة ، بينما حزبي الإشتراكي والحرية في تراجع وأفول مستمر.



وذكر الاستطلاع أن الحزب الإشتراكي النمساوي لازال أقل من ٢٠ في المائة ، بينما صعد الخضر إلى ١٦ في المائة وبقى الحرية عند ١٥ في المائة ، وأوضح أن حزب الشعب احتفظ بصدارة ثقة الناخبين وبالتفوق على كل الأحزاب بنسبة ٣٨ في المائة.



وتوقع الاستطلاع نجاح الحكومة الجديدة والتى تجمع حزبي الشعب والخضر ، لافتا إلى الخسارة الفادحة لحزب الحرية منذ انهيار الائتلاف الحكومي السابق وخسارته موقعه في الحكومة ، علاوة على تراجع شعبيته بأكثر من ١٠ في المائة.