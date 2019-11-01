إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في حادث سير

أصيب الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بإصابات بسيطة في حادث مروري على الطريق الصحراوي السريع "القاهرة - الإسكندرية" بالقرب من مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة، بلاغاً يفيد إصابة الدكتور نصيف الحفناوي في حادث تصادم سيارته على الطريق الصحراوي السريع بالقرب من وادي النطرون.

انتقلت على الفور سيارة إسعاف، تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، وتم نقل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وعقب إجراء جميع الفحوصات الطبية وعمل الإشاعات اللازمة، تبين إصابته بكدمة في العمود الفقري، وكدمتين في الساقين، ثم تلقى العلاج اللازم، ليجري نقله إلى منزله في حالة صحية جيدة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.