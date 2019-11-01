المرجعية الشيعية في العراق تدين استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين

أدانت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين في العراق ومحاسبة القائمين بذلك.

وطالب احمد الصافي معتمد المرجعية الدينية العليا في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين امام الاف من المصلين "بعدم زج القوات القتالية بأي من عناوينها بالتعامل مع المتظاهرين خشية الانجرار إلى مزيد من العنف وعلى الجميع التفكير بحاضر العراق ومسستقبله وأن الدماء التي سالت في الاسابيع الماضية غالية علينا".

وقال "لابد من العمل على عدم اراقة المزيد من الدماء، ومنع انزلاق العراق بالاقتتال الداخلي والخراب وعلى الجميع حل الازمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق و احترام ارادة العراقيين في تحديد النظام السياسي من خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو مبدأ المرجعية العليا واليوم نؤكد على الاصلاح".

وأضاف أن "الاصلاح ضرورة للشعب العراقي بكل اطيافه وليس لراي شخص أو مجموعة أو أي طرف اقليمي او دولي يريد مصادرة آراء العراقيين وحل الازمة الراهنة وعدم اراقة الدماء وحماية الممتلكات العامة من الحرق والنهب".

ولم تمنع التطمينات التي اعلنها الرئيس العراقي برهم صالح امس الخميس ، والتي تقضي بتغيير الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وتعديل فقرات بالدستور العراقي لا تنسجم مع الواقع العراقي الجديد، من مواصلة التظاهرات الاحتجاجية لليوم الثامن على التوالي.