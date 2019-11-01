لجنة شعبية فلسطينية: إسرائيل منعت نائبا ألمانيا من دخول غزة

قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية منعت النائب في البرلمان الألماني أخيم كيسلر من دخول القطاع.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن زيارة كيسلر إلى غزة كانت تهدف لتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية لسكان القطاع.

وندد رئيس اللجنة، جمال الخضري، بالإجراء الإسرائيلي، معتبرا أنه يندرج ضمن استمرار حصار غزة المستمر للعام الثالث عشر على التوالي وعزل القطاع عن العالم لإخفاء حقيقة الوضع الإنساني المتدهور والتأثير بمنع المساعدات الدولية للمشاريع الحيوية".

واتهم الخضري إسرائيل بالعمل على تغيب دور البرلمانيين الدوليين في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن منع الوفود البرلمانية والمتضامنين الأجانب من زيارة المؤسسات الإنسانية في غرة، ليست المرة الأولى "ما يؤكد انتهاكات الاحتلال وعقابه للفلسطينيين والتنكر لكل مبادئ حقوق الإنسان، واستهداف المدنيين المحميين بالحقوق الدولية".

وقال إن " منع الوفود محاولة لإبقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة على حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي لتخفيف آثار الحصار، وتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة".

وتوجه الخضري بالشكر للبرلماني الألماني الذي حاول الوصول لغزة، وقال له " أنت لم تصل لكن رسالتك وصلت ونشكرك على جهدك، وعلى رغبتك بالوصول لغزة".