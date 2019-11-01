موجويتسي ماسيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لبتسوانا

أدى رئيس بتسوانا الجديد، موجويتسي ماسيسي، اليمين الدستورية اليوم الجمعة، بعد فوز الحزب الحاكم "بوتسوانا الديمقراطي" في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد الشهر الماضي.



وقال ماسيسي - في خطاب نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإخبارية - إن بلاده الواقعة جنوبي أفريقيا وتتمتع بالسلام تواصل مواجهة التحديات التي من بينها مرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة، والبطالة، والفساد، والتغير المناخي، وأنه يتعين على بلاده العزم من أجل تحويل الاقتصاد بعيدا عن الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل الماس.



وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن "حزب بوتسوانا الديمقراطي" - المستمر في الحكم منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1966 - تمكن من الفور بسهولة بمقاعد برلمانية كافية خلال الانتخابات.