معارك عنيفة على الجبهة الساحلية وأسر عناصر من القوات الحكومية السورية

شنت فصائل المعارضة السورية هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية السورية في ريف اللاذقية شمال غربي سورية.

وقال مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر المعارض" انتزعت فصائل جهادية مواقع مهمة في منطقة الكبينة في ريف اللاذقية وسيطرت على تلة الملك واسرت مجموعتين للقوات الحكومية عددهما اكثر من 17 عنصرا، وقتلت 9 عناصر على الأقل بسيارة مفخخة على محور جبل الاكراد ، ودمرت دبابة على تلة الشيخ يوسف في محيط كبينة".

وأضاف المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "فصائل المعارضة تتقدم على جميع محاور الهجوم وسط انهيار في صفوف عناصر القوات الحكومية السورية وتقدم المقاتلين الذين ينتمون الى الحزب التركستاني وهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد".

وشهدت منطقة كبيتة في ريف اللاذقية الشمالي أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة على مدى السنوات الماضية حيث شنت القوات الحكومية المدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني عشرات الهجمات دون تحقيق تقدم على ارض الواقع.