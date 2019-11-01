مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الجمعة مقتل تسعة من رجال الشرطة، على الأقل، في هجوم لجماعة طالبان بإقليم تخار، شمالي أفغانستان.

وقال عضو مجلس الإقليم، محمد أعظم أفضلي، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة "خواجة باهودين" بعد منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر.

وتحدث عضو آخر بالمجلس، يدعى سيد صلاح الدين برهاني، عن مقتل 10 من الشرطة.

وقال أفضلي وبرهاني إن حركة طالبان حافظت على وجود لها في أجزاء من إقليم تخار لسنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين سيطروا على ثلاث مقاطعات هناك خلال العام الجاري.

ولاتزال القوات الأفغانية تخوض حربا ضد مسلحي طالبان وإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). واشتد القتال هذا العام في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع طالبان بشأن التوصل لحل سياسي للصراع في أفغانستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء المحادثات بين بلاده وطالبان.

ورغم ذلك، هناك إشارات بأنه يمكن استئناف المحادثات.