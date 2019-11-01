العثور على جزء من جسم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوية قبالة جزر دوكدو

حددت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، موقعًا يُعتقد بأن الطائرة المروحية المنكوبة التابعة لقوات الإطفاء سقطت في محيطه في البحر بالقرب من جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن غطاسين رصدوا إشارة من جسم الطائرة المروحية اليوم وتجري طائرات مروحية وسفن بحرية من قوات الإطفاء وخفر السواحل عملية التفتيش عن جسم الطائرة المروحية حاليا.

وكان قد أعلن مسؤول بإدارة الإطفاء الكورية الجنوبية، أن طائرة تابعة للإدارة تقل 7 أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر (دوكدو) المتنازع عليها مع اليابان.

وأشار مسئول إلى أن الطائرة كانت تقل مصابًا من قارب صيد وزميلًا له و5 آخرين من مسؤولي الإنقاذ الكوري الجنوبي إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية حيث سقطت بعد قليل من إقلاعها من (دوكدو).